Космоплан создадут в РФ для полетов на Российскую орбитальную станцию
Космическая отрасль создаст космоплан, предназначенный для полётов на Российскую орбитальную станцию (РОС). Планы озвучил заместитель генерального директора - генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.
Он выступил на пленарном заседании 48-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева («Королевские чтения»). В ходе демонстрационного показа был представлен корабль в виде композитного планера типа «несущий корпус» с отклоняемым стреловидным V-образным крылом.
Как пояснил Соловьева, космоплан будет выводиться на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса. Экипаж будет состоять из четырёх космонавтов. Главное преимущество такого аппарата – способность дважды проходить над любой точкой Земли за счет изменения наклонения орбиты. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», многоразовость применения позволит сократить расходы на производство космоплана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru