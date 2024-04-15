«Роскосмос» и NASA планируют создать универсальные стыковочные модули

По его словам, это необходимо для того, чтобы космонавты двух стран смогли оказать помощь друг другу в случае непредвиденных ситуаций.

«Жизнь космонавта на орбите - это самое дорогое... чтобы была возможность стыковаться российскими кораблями или американскими кораблями, здесь уже делить нечего, надо спасать людей», - заключил он.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что США намерены продолжить сотрудничество с Россией по международной космической станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».