«Роскосмос» и NASA планируют создать универсальные стыковочные модули
Россия и США обсуждают создание унифицированных стыковочных модулей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
По его словам, это необходимо для того, чтобы космонавты двух стран смогли оказать помощь друг другу в случае непредвиденных ситуаций.
«Жизнь космонавта на орбите - это самое дорогое... чтобы была возможность стыковаться российскими кораблями или американскими кораблями, здесь уже делить нечего, надо спасать людей», - заключил он.
Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что США намерены продолжить сотрудничество с Россией по международной космической станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru