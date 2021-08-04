«Роскосмос» допустил возможные последствия инцидента с модулем «Наука»
Из-за нештатного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» Международной космической станции не были нанесены повреждения, однако последствия инцидента могут проявиться в будущем, посчитали в «Роскосмосе».
По предварительным данным, двигатели включились из-за того, что система безопасности подумала, что «Наука» находится в воздухе. Чрезвычайное происшествие расследует специальная комиссия.
Модуль «Наука» пристыковался к Международной космической станции 29 июля. После стыковки модуль самопроизвольно включил двигатели, из-за чего МКС «закрутило» на 540 градусов.
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