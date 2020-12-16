«Роскосмос» будет экономить на освоении Луны с помощью ракет
Использование на первом этапе пилотируемых полетов на Луну ракет «Ангара» вместо сверхтяжелого носителя позволит в четыре раза сократить расходы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Однако, на следующем этапе освоения Луны без сверхтяжелой ракеты не обойтись, поэтому от ее создания отказаться невозможно.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина сообщил, что проект российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет пересмотрен. Вместо сегодняшних технологий в ракете предусмотрят новые технические решения.
Также Рогозин сообщил, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут проходить с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара». Ранее предполагалось, что такие пуски будут осуществляться с помощью сверхтяжелой ракеты «Енисей».
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