«Роскосмос» будет экономить на освоении Луны с помощью ракет

Использование на первом этапе пилотируемых полетов на Луну ракет «Ангара» вместо сверхтяжелого носителя позволит в четыре раза сократить расходы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Однако, на следующем этапе освоения Луны без сверхтяжелой ракеты не обойтись, поэтому от ее создания отказаться невозможно.