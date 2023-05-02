«Роскосмос» анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС ночью 4 мая

Члены российского экипажа Международной космической станции проведут выход в открытый космос в ночь со среды 3 мая на четверг 4 мая. Об этом объявила государственная корпорация «Роскосмос» на своём официальном сайте.

Сейчас на борту МКС продолжает работу 69 длительная экспедиция «Роскосмоса» в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева. В рамках подготовки к выходу в открытый космос космонавты провели проверку исправности систем скафандров «Орлан-МКC» № 4 и № 5. Также осуществлена замена кислородного баллона БК-3М в малом исследовательском модуле «Поиск».