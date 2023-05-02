«Роскосмос» анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС ночью 4 мая

Члены российского экипажа Международной космической станции проведут выход в открытый космос в ночь со среды 3 мая на четверг 4 мая. Об этом объявила государственная корпорация «Роскосмос» на своём официальном сайте.

Сейчас на борту МКС продолжает работу 69 длительная экспедиция «Роскосмоса» в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева. В рамках подготовки к выходу в открытый космос космонавты провели проверку исправности систем скафандров «Орлан-МКC» № 4 и № 5. Также осуществлена замена кислородного баллона БК-3М в малом исследовательском модуле «Поиск».

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Как отмечает RT, 19 апреля Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выполнили почти восьмичасовой выход в открытый космос. Они. В частности, пристыковали радиатор к новому отечественному модулю «Наука», установили площадку «Якорь» для фиксации ног во время работы на внешней поверхности МКС.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», все страны-участницы программы Международной космической станции одобрили продление проекта на период после 2024 года. В частности, Россия будет в нём участвовать до 2028 года.

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Фото: nasa.gov
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