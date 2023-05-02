«Роскосмос» анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС ночью 4 мая
Члены российского экипажа Международной космической станции проведут выход в открытый космос в ночь со среды 3 мая на четверг 4 мая. Об этом объявила государственная корпорация «Роскосмос» на своём официальном сайте.
Сейчас на борту МКС продолжает работу 69 длительная экспедиция «Роскосмоса» в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева. В рамках подготовки к выходу в открытый космос космонавты провели проверку исправности систем скафандров «Орлан-МКC» № 4 и № 5. Также осуществлена замена кислородного баллона БК-3М в малом исследовательском модуле «Поиск».
Как отмечает RT, 19 апреля Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выполнили почти восьмичасовой выход в открытый космос. Они. В частности, пристыковали радиатор к новому отечественному модулю «Наука», установили площадку «Якорь» для фиксации ног во время работы на внешней поверхности МКС.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», все страны-участницы программы Международной космической станции одобрили продление проекта на период после 2024 года. В частности, Россия будет в нём участвовать до 2028 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- В Демократической республике Конго прошла акция «Бессмертный полк»
- СМИ сообщили подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
- Ученые научили нейросеть «читать» мысли человека через МРТ
- Валерия Гергиева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска
- Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более, чем наполовину
- Tinder уйдет из России до конца июня
- «Роскосмос» анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС ночью 4 мая
- Шойгу заявил, что за апрель украинские войска потеряли 430 единиц техники
- Умер модельер Валентин Юдашкин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru