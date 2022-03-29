«Роскомос» перенесёт крупнейший архив видео о российской космонавтике на Rutube
«Роскосмос-ТВ» приступил к переносу на видеохостинг Rutube крупнейшего архива видео об истории советской и российской космонавтики, сообщает пресс-служба холдинга «Газпром-медиа».
В сообщении говорится, что это более 4 тысяч видеоматериалов, в том числе, исторические и научно-просветительские фильмы, трансляции космических событий, например, выходов в открытый космос, новостные и аналитические передачи.
Также на площадке будут опубликованы видео об исторических миссиях, новых проектах по исследованию Вселенной, ролики с участием космонавтов и сотрудников ракетно-космической индустрии.
Кроме того, в планах «Роскосмоса» онлайн-трансляции с запусков новых ракет и прямые эфиры с космонавтами, находящимися на орбите.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что санкции Японии против корпорации космического приборостроения «Российские космические системы» (РКС) не скажутся на сроках создания космических аппаратов.
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