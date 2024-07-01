Росавиация: Ставка аэронавигационных сборов может вырасти на 150 рублей

Ставка аэронавигационных сборов может увеличиться, а средства будут потрачены на капитальный ремонт аэропортов. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, слова которого приводит ТАСС.

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По данным пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта, речь идет о сумме в 150 рублей. Ядров отметил, что капремонт аэродромов будут проводить за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию.

Ранее сообщалось, что Росавиация оптимизирует информацию о парке воздушных судов российских авиакомпаний. В ведомстве отметили, что ряд отечественных перевозчиков публикуют численность своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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