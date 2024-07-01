Росавиация: Ставка аэронавигационных сборов может вырасти на 150 рублей

По данным пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта, речь идет о сумме в 150 рублей. Ядров отметил, что капремонт аэродромов будут проводить за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию.

Ранее сообщалось, что Росавиация оптимизирует информацию о парке воздушных судов российских авиакомпаний. В ведомстве отметили, что ряд отечественных перевозчиков публикуют численность своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах, передает «Радиоточка НСН».

