Росавиация: Ставка аэронавигационных сборов может вырасти на 150 рублей
Ставка аэронавигационных сборов может увеличиться, а средства будут потрачены на капитальный ремонт аэропортов. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, слова которого приводит ТАСС.
По данным пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта, речь идет о сумме в 150 рублей. Ядров отметил, что капремонт аэродромов будут проводить за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию.
Ранее сообщалось, что Росавиация оптимизирует информацию о парке воздушных судов российских авиакомпаний. В ведомстве отметили, что ряд отечественных перевозчиков публикуют численность своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канье Уэст выступит в «Лужниках» в канун Дня города
- Росавиация: Ставка аэронавигационных сборов может вырасти на 150 рублей
- Концерт в честь 185-летия со дня рождения Мусоргского прошёл в Токио
- Ученые выяснили, что Арктика нагревается в три раза быстрее остальной Земли
- Правоохранители освободили похищенного в Москве бизнесмена из Италии
- В Совфеде поддержали приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ
- Полнометражный мультфильм «Дюймовочка» снимут в России
- Еврокомиссия вынесла предупреждение компании Meta за сбор персональных данных
- МВД РФ: Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на 25%
- СМИ: Игры в турецком PlayStation Store стали стоить дороже, чем в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru