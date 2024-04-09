Росавиация рекомендовала аэропортам приоритетно обслуживать участников СВО

В документе, подписанном руководителем ведомства Дмитрием Ядровым, призывают предусмотреть предоставление участникам СВО «приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах». Также Росавиация просит исключить случаи некорректного общения с военными, грамотно и достоверно информировать по возникающим вопросам и содействовать на всех этапах перевозки.

«С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», — указал Ядров.

Росавиация также предложила перевозчикам принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании билетов на ближайшие рейсы, если военнослужащие опаздывают на вылет по уважительным причинам. При регистрации военных с ограничениями мобильности их рекомендовали размещать на наиболее комфортные места в салоне.

Пресс-служба Шереметьево подтвердила получение телеграммы Росавиации. В авиагавани отметили, что создают все необходимые и комфортные условия для качественного обслуживания пассажиров-участников СВО.

