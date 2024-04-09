Росавиация рекомендовала аэропортам приоритетно обслуживать участников СВО
Росавиация направила авиакомпаниям и операторам аэропортов телеграмму, в которой рекомендовала предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам специальной военной операции. Об этом пишет РБК.
В документе, подписанном руководителем ведомства Дмитрием Ядровым, призывают предусмотреть предоставление участникам СВО «приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах». Также Росавиация просит исключить случаи некорректного общения с военными, грамотно и достоверно информировать по возникающим вопросам и содействовать на всех этапах перевозки.
«С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», — указал Ядров.
Росавиация также предложила перевозчикам принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании билетов на ближайшие рейсы, если военнослужащие опаздывают на вылет по уважительным причинам. При регистрации военных с ограничениями мобильности их рекомендовали размещать на наиболее комфортные места в салоне.
Пресс-служба Шереметьево подтвердила получение телеграммы Росавиации. В авиагавани отметили, что создают все необходимые и комфортные условия для качественного обслуживания пассажиров-участников СВО.
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