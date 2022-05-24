В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

«Желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлен до 8 июня. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Губернатор Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности минометного обстрела

«Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт попросил жителей области сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных лицах.

Между тем Росавиация продлила до 31 мая режим ограничения полетов в аэропорты Курска и еще 10 городов юга и центра России, пишет Ura.ru.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ТерроризмКурская Область
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