В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
«Желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлен до 8 июня. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт попросил жителей области сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных лицах.
Между тем Росавиация продлила до 31 мая режим ограничения полетов в аэропорты Курска и еще 10 городов юга и центра России, пишет Ura.ru.
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