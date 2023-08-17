Росавиация поблагодарила авиационные службы Эстонии и Финляндии

Три воздушных лайнера российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный ветер» были вынуждены зайти в воздушное пространство Евросоюза из-за надвигающейся грозы, сообщает РИА Новости.

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«Аэронавигационные службы Эстонии и Финляндии оказали помощь в безопасном обслуживании судов», - уточнили в Росавиации.

В ведомстве выразили слова благодарности за содействие в обеспечении безопасного полета диспетчерам этих стран. Европейский союз полностью закрыл небо для российских самолетов в феврале 2022 года.

Ранее Росавиация перерегистрировала 658 иностранных самолетов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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