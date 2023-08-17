Росавиация поблагодарила авиационные службы Эстонии и Финляндии

«Аэронавигационные службы Эстонии и Финляндии оказали помощь в безопасном обслуживании судов», - уточнили в Росавиации.

В ведомстве выразили слова благодарности за содействие в обеспечении безопасного полета диспетчерам этих стран. Европейский союз полностью закрыл небо для российских самолетов в феврале 2022 года.

Ранее Росавиация перерегистрировала 658 иностранных самолетов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

