Росавиация предложила авиакомпаниям изменить маршруты после извержения вулкана на Камчатке
Авиакомпаниям предложили изменить маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке, сообщили в Росавиации.
«В связи с этим... было издано извещение лётному составу, в котором указано учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов при выполнении полётов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России», — говорится в сообщении ведомства.
Там рассказали об опасности, которую представляла деятельность вулкана для внутренних и международных полётов.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что третий уровень опасности ввели в Индонезии после извержения вулкана Мерапи, сообщили в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru