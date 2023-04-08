Росавиация предложила авиакомпаниям изменить маршруты после извержения вулкана на Камчатке

Авиакомпаниям предложили изменить маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке, сообщили в Росавиации.

Росавиация: Полеты в новые регионы пока выполняться не будут

«В связи с этим... было издано извещение лётному составу, в котором указано учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов при выполнении полётов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России», — говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали об опасности, которую представляла деятельность вулкана для внутренних и международных полётов.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что третий уровень опасности ввели в Индонезии после извержения вулкана Мерапи, сообщили в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:РосавиацияКамчаткаАвиакомпанииСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры