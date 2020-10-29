В Росавиации заявили о падении рынка перевозок

Российские авиаперевозчики по итогам сентября текущего года перевезли 8,76 млн пассажиров.

По данным Росавиации, это на 31,7% меньше прошлогоднего сентября. Также на 77,7% (до 1,3 млн) сократились международные перевозки. Что касается внутренних авиаперевозок, то в сентябре они выросли на 6,8% - до 7,46 млн пассажиров.

В прошлом году между Россией и странами СНГ были перевезены 10,83 млн пассажиров, в 2020 году — лишь 2,74 млн, или 25% от перевозок годом ранее.

Ранее независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов сообщил, что «тяжелое время» для российских авиакомпаний может продлиться еще год.

«Если бы не господдержка, то никто и никогда не выжил бы. Что касается второй волны, то здесь один вопрос: насколько она будет жесткой», - сказал он.

Сегодня полеты возможны только из 11 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград, Новосибирск, Самара, Владивосток, Грозный, Красноярск, Уфа.

