Росавиация организовала оперштаб для вывоза россиян из Турции

«Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации», - сообщает Росавиация.

Оперштаб аккумулирует данные о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию с соотечественниками на борту, а также числе россиян, ожидающих возвращения на Родину с оформленными билетами на авиарейсы. Эти данные ведомство будет в постоянном режиме передавать в Минтранс России. Для своевременного информирования пассажиров авиакомпаниям рекомендовано усилить работу колл-центров.

В заседании оперштаба также участвовали также представители Минтранса, Ростуризма, МИД России, Минэкономразвития, Госкорпорации по ОрВД.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью ТАСС назвал ориентировочные цифры ущерба российских туроператоров от временного ограничения авиасообщения между Турцией и РФ на фоне пандемии. По его оценкам, это от 5 млрд рублей и выше.

