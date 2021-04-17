Росавиация организовала оперштаб для вывоза россиян из Турции

На базе Росавиации создан оперштаб для организации вывоза россиян из Турции. Сформированы графики вывозных рейсов, авиакомпании подтверждают готовность увеличить их число. Сегодня руководитель Росавиации Александр Нерадько провел заседание оперштаба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Ростуризме предложили вывозить россиян из Турции за 10 тысяч рублей

«Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации», - сообщает Росавиация.

Оперштаб аккумулирует данные о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию с соотечественниками на борту, а также числе россиян, ожидающих возвращения на Родину с оформленными билетами на авиарейсы. Эти данные ведомство будет в постоянном режиме передавать в Минтранс России. Для своевременного информирования пассажиров авиакомпаниям рекомендовано усилить работу колл-центров.

В заседании оперштаба также участвовали также представители Минтранса, Ростуризма, МИД России, Минэкономразвития, Госкорпорации по ОрВД.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью ТАСС назвал ориентировочные цифры ущерба российских туроператоров от временного ограничения авиасообщения между Турцией и РФ на фоне пандемии. По его оценкам, это от 5 млрд рублей и выше.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПассажирыАвиаперевозкиАвиаперелетыТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры