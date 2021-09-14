Рогозин заявил о штатном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" прошел в штатном режиме.

Двое астронавтов завершили выход в открытый космос

Ракета стартовала с космодрома «Байконур».

Доставка 34 британских спутника связи OneWeb осуществляется при помощи разгонного блока «Фрегат». После их вывода на орбиту число космических аппаратов этой группировки достигнет 322.

Первый пуск спутников OneWeb в текущем году произошел в августе.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:РоскосмосДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры