Рогозин заявил о штатном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Ракета стартовала с космодрома «Байконур».

Доставка 34 британских спутника связи OneWeb осуществляется при помощи разгонного блока «Фрегат». После их вывода на орбиту число космических аппаратов этой группировки достигнет 322.

Первый пуск спутников OneWeb в текущем году произошел в августе.



