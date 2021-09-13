Двое астронавтов завершили выход в открытый космос
Японский астронавт Акихико Хосидэ, а также француз Тома Песке завершили выход в открытый космос с борта МКС, продлившийся почти семь часов, сообщает NASA, сообщают «Известия».
Они благополучно вернулись на борт станции. Астронавтам удалось собрать и установить крепление для третьей солнечной панели МКС. Также они заменили и включили устройство, которое «измеряет потенциал электрического заряда» систем космической станции.
Специалисты «Роскосмоса» и NASA выяснили, что эксплуатация Международной космической станции не создаст больших проблем до 2025 года, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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