Двое астронавтов завершили выход в открытый космос

Японский астронавт Акихико Хосидэ, а также француз Тома Песке завершили выход в открытый космос с борта МКС, продлившийся почти семь часов, сообщает NASA, сообщают «Известия».

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Они благополучно вернулись на борт станции. Астронавтам удалось собрать и установить крепление для третьей солнечной панели МКС. Также они заменили и включили устройство, которое «измеряет потенциал электрического заряда» систем космической станции.

Специалисты «Роскосмоса» и NASA выяснили, что эксплуатация Международной космической станции не создаст больших проблем до 2025 года, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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Фото: nasa.gov
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