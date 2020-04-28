Рогозин: Зараженных COVID-19 на МКС нет

Ранее, 17 апреля, НСН писала, что «Союз МС-15» совершил посадку в Казахстане. Как заявили в Роскосмосе, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции маршрут, по которому члены экипажа отправятся домой, был не совсем привычным. Если раньше их доставляли на вертолетах в Жезказган или Караганду, откуда они улетали на самолётах, то теперь первой остановкой был ближайший аэродром на Байконуре. В частности, сообщалось, что Олег Скрипочка в этот же день вылетит на подмосковный аэродром Чкаловский для прохождения послеполётной реабилитации в Звездном городке.

6 февраля на Землю вернулся спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13». На его борту находились россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

