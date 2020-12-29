Рогозин: Воздух может утекать с МКС через американские приборы

Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что были произведены замеры в российском сегменте, во время которых американский сегмент был закрыт, а приборы в нем выключены. По словам главы Роскосмоса, в рабочем состоянии эти приборы могут "сочиться".

Однако руководитель "Роскосмоса" выразил уверенность, что ситуация не является опасной и не требует срочных мер. В настоящий момент на станции, по словам Рогозина, идет "плановая работа" технических специалистов. В феврале на МКС должен прибыть грузовик "Прогресс", в котором будет техника для более подробного изучения причин утечки воздуха.

Рогозин назвал происходящее "регламентными работами". По его подсчетам, они могут занять несколько месяцев следующего, 2021 года.