Рогозин: Россия запустит все ракеты «Протон»

«Мы "Протоны" планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать… Как вопрос будет решен после 2024 года, это вопрос переговоров, но мы считаем, что мы должны дострелять все», — подчеркнул глава госкорпорации.

Рогозин добавил, что Центр Хруничева имеет задел по ракетам «Протон», касающийся в том числе систем управления или двигателей, и отрасль «не имеет права» выбрасывать его.

Кроме того, глава Роскосмоса отметил, что заказчики пусков привыкли к таким ракетам, под них создана действующая и находящаяся в нормальном состоянии стартовая площадка на Байконуре. Как отметил Рогозин, пуски после 2024 года «потребуют определенных договоренностей по возможности отдельных решений при соблюдении максимальных гарантий экологической безопасности».

