Рогозин: Сотрудничество Россия и США продолжится по ракетному двигателю РД-181
Россия и США останутся партнерами по ракетному двигателю РД-181. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Facebook.
«По двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся», - написал Рогозин.
По его словам, Москва готова сотрудничать также по двигателям РД-180, если США «надумают докупить еще».
«У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing», - заявил Рогозин.
Напомним, в корпорациях Lockheed Martin и Boeing заявили, что больше не планируют закупать российские двигатели РД-180 первой ступени, которые использовались для производства тяжелых ракет Atlas V.
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