Последняя партия двигателей РД-180 отправится в США
Последняя по контракту партия российских ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в текущем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
По его словам, двигатели уже собраны, но вывезти их в США не дает эпидемия коронавируса. «Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту», - сказал Арбузов.
В США планируется отправить шесть двигателей, которые используются в американских ракетах Atlas 5.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал появление в США аналога российской силовой установке РД-180. По мнению сенатора, новая американская разработка и отказ от отечественных двигателей для российского бюджета не страшна.
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