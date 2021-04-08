Последняя партия двигателей РД-180 отправится в США

По его словам, двигатели уже собраны, но вывезти их в США не дает эпидемия коронавируса. «Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту», - сказал Арбузов.

В США планируется отправить шесть двигателей, которые используются в американских ракетах Atlas 5.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал появление в США аналога российской силовой установке РД-180. По мнению сенатора, новая американская разработка и отказ от отечественных двигателей для российского бюджета не страшна.

