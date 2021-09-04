Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180

Российские двигатели РД-180 первой ступени, которые использовались для производства тяжелых ракет Atlas V корпорациями Lockheed Martin и Boeing, компании больше не планируют закупать, сообщает ArsTechnica.

Последняя партия двигателей РД-180 отправится в США

До завершения намеченной на 2025 год эксплуатации планируется еще 29 стартов Atlas. Вместо этой ракеты в дальнейшем будут использовать тяжелый носитель Vulcan, оснащенный двигателями BE-4 первой ступени, произведенные в США альянсом United Launch Alliance (ULA), в состав которой входят Lockheed Martin и Boeing.

Ранее стало известно о запрете для американских военных баз в Европе заключать контракты на покупку энергоресурсов из России.

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ТЕГИ:РоссияСШАДвигателиРакеты
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