Рогозин сообщил, что российский космонавт задержится на МКС

Одному из членов экипажа российского космического корабля «Союз МС-23» предстоит задержаться на МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

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По его словам, это необходимо, чтобы организовать краткосрочный полет на орбиту космонавта из Белоруссии. Конкретный космонавт еще не выбран.

Белорусский космонавт совершит кратковременный полет осенью 2023 года.

Напомним, руководитель пресс-службы компании «Роскосмос» Дмитрий Струговец заявил, что решения о сроках начала строительства новой российской орбитальной станции, так и прекращения работы на Международной космической станции окончательно еще не приняты.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:Дмитрий РогозинРоскосмосМКС
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