Рогозин сообщил, что российский космонавт задержится на МКС
Одному из членов экипажа российского космического корабля «Союз МС-23» предстоит задержаться на МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
По его словам, это необходимо, чтобы организовать краткосрочный полет на орбиту космонавта из Белоруссии. Конкретный космонавт еще не выбран.
Белорусский космонавт совершит кратковременный полет осенью 2023 года.
Напомним, руководитель пресс-службы компании «Роскосмос» Дмитрий Струговец заявил, что решения о сроках начала строительства новой российской орбитальной станции, так и прекращения работы на Международной космической станции окончательно еще не приняты.
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