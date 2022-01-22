СМИ: США не дали визу российскому космонавту для тренировок в американском центре
США без объяснения причин отказали в выдаче визы космонавту Николаю Чубу, который планировал полететь в Соединенные Штаты для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу, полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года», — рассказал собеседник агентства.
Роскосмос не прокомментировал эту информацию.
Николай Чуб входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, которая отправится в космос на корабле «Союз МС-23» весной 2023 года. Кроме того, россиянин включен в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на «Союзе МС-22» в сентябре текущего года.
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