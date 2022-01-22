СМИ: США не дали визу российскому космонавту для тренировок в американском центре

США без объяснения причин отказали в выдаче визы космонавту Николаю Чубу, который планировал полететь в Соединенные Штаты для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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«США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу, полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года», — рассказал собеседник агентства.

Роскосмос не прокомментировал эту информацию.

Николай Чуб входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, которая отправится в космос на корабле «Союз МС-23» весной 2023 года. Кроме того, россиянин включен в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на «Союзе МС-22» в сентябре текущего года.

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ТЕГИ:РоскосмосКосмонавтыВизыСША
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