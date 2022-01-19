Российские космонавты совершили первый в текущем году выход в космос
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров совершили первый в текущем году выход в открытый космос. Об этом сообщает «Роскосмос».
Этот выход в открытый космос стал 155-м по счету с 1965 года. Согласно сообщению корпорации, космонавты провели снаружи МКС 7 часов 11 минут.
Космонавты провели интеграцию узлового модуля «Причал» в состав российского сегмента МКС. Как запланировано, 18 марта первый корабль пристыкуется к модулю.
Предыдущий выход в открытый космос был совершен 9 сентября прошлого года.
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