Рогозин: Россия готова к отражению любого удара, в том числе в космосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что Россия готова к отражению любого удара противников, в том числе в космическом пространстве. По мнению Рогозина, новая большая война начнется именно в космосе. Об этом он заявил в интервью Газете.ru.

Если предыдущие военные конфликты начинались на границе, то при появлении ракетного вооружения «границы перестали иметь такое значение, особенно когда появились ракеты с глобальной дальностью». Поэтому, основываясь на прогнозах аналитиков, «серьезная война», начнется именно в космосе с уничтожения орбитальной группировки противника.

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«Любая страна-противник попытается ослепить своего врага, оглушить его, сделать его слепоглухонемым, потому что зрение, слух, обоняние — все это создается через космос. Только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника. Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, — с этого начинается война в космосе», - заявил глава Роскосмоса.

При этом Рогозин считает, что Россия готова отразить любые удары противников.

«Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве», - отметил он.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия находится в преддверии важных изменений в космической отрасли, говорится в выступлении на сайте ведомства. По его словам, РФ ожидают переход на новую ракетно-космическую технику и старт лунных исследований — сначала с помощью автоматических станций, а затем пилотируемыми миссиями.

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ФОТО: Скриншот из видео Facebook/Dmitry Rogozin
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