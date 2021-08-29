Рогозин: Россия готова к отражению любого удара, в том числе в космосе

«Любая страна-противник попытается ослепить своего врага, оглушить его, сделать его слепоглухонемым, потому что зрение, слух, обоняние — все это создается через космос. Только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника. Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, — с этого начинается война в космосе», - заявил глава Роскосмоса.

При этом Рогозин считает, что Россия готова отразить любые удары противников.

«Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве», - отметил он.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия находится в преддверии важных изменений в космической отрасли, говорится в выступлении на сайте ведомства. По его словам, РФ ожидают переход на новую ракетно-космическую технику и старт лунных исследований — сначала с помощью автоматических станций, а затем пилотируемыми миссиями.

