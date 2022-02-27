DDoS-атака: cайт «Роскосмоса» взламывают хакеры
На сайт «Роскосмоса» проводится массированная DDoS-атака, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Сообщается, что она ведется с различных IP-адресов.
Ранее хакеры атаковали сайт госуслуг. Она была беспрецедентной по своему масштабу.
25 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта.
Кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
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