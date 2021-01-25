Рогозин рассказал, почему России неинтересно участие в лунной программе США

России неинтересно участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поскольку в нем не обеспечивается равноправность всех его участников, написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в телеграме.

«То, что сейчас пытается сделать НАСА по Луне, - это американский проект с ограниченным участием внешних партнёров. Нам это неинтересно», - написал он.

По словам Рогозина, у России есть своя космическая программа, пилотируемый полет к Луне по ней запланирован на 2028 год, идут консультации с международными партнерами, прежде всего с КНР.

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Российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Решение принято после заявлений Москвы о недостаточной роли в проекте. Теперь российская страна не имеет доступа к материалам и обсуждению проекта.

Лунная орбитальная платформа-шлюз Lunar Orbital Platform-Gateway была представлена в марте 2017 года. Возглавляемая НАСА международная обитаемая окололунная станция предназначена для изучения Луны и дальнего космоса, а также рассматривается в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН заявил, что уход России из проекта строительства окололунной станции обусловлен ее неспособностью в нем участвовать.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ЛунаРоскосмосКосмосДмитрий Рогозин
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