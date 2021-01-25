Рогозин рассказал, почему России неинтересно участие в лунной программе США

России неинтересно участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поскольку в нем не обеспечивается равноправность всех его участников, написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в телеграме.

«То, что сейчас пытается сделать НАСА по Луне, - это американский проект с ограниченным участием внешних партнёров. Нам это неинтересно», - написал он.

По словам Рогозина, у России есть своя космическая программа, пилотируемый полет к Луне по ней запланирован на 2028 год, идут консультации с международными партнерами, прежде всего с КНР.