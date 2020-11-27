Рогозин рассказал о причинах увольнения гендиректора ЦЭНКИ

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подтвердил, что причиной досрочного прекращения полномочий гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрея Охлопкова стал срыв сроков сдачи "стратегически важного" задания. Об этом Рогозин сообщил в своем аккаунте на Facebook.

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Глава "Роскосмоса" отметил, что ему тяжело далось это решение, однако подчеркнул, что ракетно-космическая отрасль должна подчиняться жестким правилам дисциплины. Рогозин добавил, что руководитель сам установил время, нужное для выполнения задачи, и обещал выполнить ее в срок.

Рогозин также напомнил, что космическая отрасль находилась в "расслабленном" состоянии, для выхода из которого руководителям проектов необходимо выполнять данные обещания. Рогозин в заключение выразил уверенность, что "Роскосмос" догонит своих иностранных конкурентов.

Ранее НСН писала об увольнении директора ЦЭНКИ.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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