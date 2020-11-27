Рогозин рассказал о причинах увольнения гендиректора ЦЭНКИ

Глава "Роскосмоса" отметил, что ему тяжело далось это решение, однако подчеркнул, что ракетно-космическая отрасль должна подчиняться жестким правилам дисциплины. Рогозин добавил, что руководитель сам установил время, нужное для выполнения задачи, и обещал выполнить ее в срок.

Рогозин также напомнил, что космическая отрасль находилась в "расслабленном" состоянии, для выхода из которого руководителям проектов необходимо выполнять данные обещания. Рогозин в заключение выразил уверенность, что "Роскосмос" догонит своих иностранных конкурентов.



Ранее НСН писала об увольнении директора ЦЭНКИ.

