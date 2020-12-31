Рогозин рассказал о планах по исследованию Луны и дальнего космоса

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2021 году «Роскосмос» приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. По его словам, будет продолжена подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику.

«Она летает». «Ангара» устарела до старта

«Вновь залетает наша Ангара», — цитирует RT Twitter Рогозина.

Ранее Рогозин сообщил о том, что новые российские ракеты различных классов будут запущены с 2022 по 2030 годы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:ЛунаДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры