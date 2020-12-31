Рогозин рассказал о планах по исследованию Луны и дальнего космоса
31 декабря 202007:41
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2021 году «Роскосмос» приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. По его словам, будет продолжена подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru