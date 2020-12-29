Названы сроки пусков новых российских ракет-носителей
Новые российские ракеты различных классов будут запущены с 2022 по 2030 годы. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
По словам руководителя госкорпорации, на 2022 год запланирован пуск многоразовой крылатой ступени-демонстратора ракеты легкого класса «Крыло-СВ».
Годом позже будет запущена модернизированная ракета тяжёлого класса «Ангара-А5М», а также ракета среднего класса с повышенной грузоподъёмностью «Союз-5».
Кроме того, в 2026-2027 годах Роскосмос планирует запустить ракету тяжёлого класса повышенной грузоподъёмности с водородной ступенью «Ангара-А5В» и многоразовую ракету среднего класса «Амур-СПГ».
Рогозин также рассказал, что ближе к 2030 году будут запущены российские ракеты сверхтяжёлого класса.
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