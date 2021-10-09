Рогозин рассказал о хорошем состоянии здоровья «космической киногруппы»

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о хорошем состоянии здоровья киношников в космосе. Он отметил, что состояние экипажа Международной космической станции (МКС), где идут съемки фильма "Вызов" хорошее. Все работы идут по плану.

7 октября режиссер фильма Клим Шипенко в ходе переговоров с Землей сообщил, что уже отсняты несколько эпизодов.