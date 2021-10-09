Рогозин рассказал о хорошем состоянии здоровья «космической киногруппы»

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о хорошем состоянии здоровья киношников в космосе. Он отметил, что состояние экипажа Международной космической станции (МКС), где идут съемки фильма "Вызов" хорошее. Все работы идут по плану.

7 октября режиссер фильма Клим Шипенко в ходе переговоров с Землей сообщил, что уже отсняты несколько эпизодов.

Юрий Лоза раскритиковал полетевший в космос «киноэкипаж»

Ранее эксперт раскритиковал съемки кино на МКС за счет бюджета. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев уверен, что полет киноэкипажа осуществлен ради пиара, но при этом в нарушение техники безопасности и в ущерб другим задачам.

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ФОТО: РИА Новости
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