Рогозин рассказал о хорошем состоянии здоровья «космической киногруппы»
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о хорошем состоянии здоровья киношников в космосе. Он отметил, что состояние экипажа Международной космической станции (МКС), где идут съемки фильма "Вызов" хорошее. Все работы идут по плану.
7 октября режиссер фильма Клим Шипенко в ходе переговоров с Землей сообщил, что уже отсняты несколько эпизодов.
Ранее эксперт раскритиковал съемки кино на МКС за счет бюджета. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев уверен, что полет киноэкипажа осуществлен ради пиара, но при этом в нарушение техники безопасности и в ущерб другим задачам.
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