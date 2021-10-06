Юрий Лоза раскритиковал полетевший в космос «киноэкипаж»
Певец Юрий Лоза прокомментировал полет на Международную космическую станцию (МКС) актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, заявив, что медийные персонажи дискредитируют профессии ради пиара.
Накануне корабль «Союз МС-19» с «киноэкипажем», который будет снимать в космосе фильм «Вызов», стартовал с космодрома Байконур. Через несколько часов космический аппарат пристыковался к МКС, напоминает «Свободная пресса».
По словам Лозы, актеры «не имеют о космонавтике ни малейшего представления».
«Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звездами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять – какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов», — написал певец на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Артист добавил, что ради пиара медийные личности «готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы», однако, по словам Лозы, этим стоит заниматься профессионалам.
Позже телеведущая Ксения Собчак высмеяла критику артиста, назвав «душным» самого Лозу и его «экспертное мнение вообще обо всем», отмечает РИА ФАН.
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