Рогозин рассказал, как российские космонавты будут обслуживать «Зевса»

«Во время внекорабельной деятельности они должны будут починить, устранить эту неполадку. Это важнейшая задача для экипажа», — заявил он. Глава госкорпорации также напомнил о том, что при запусках пилотируемых и грузовых кораблей к МКС всегда ждет доклада о раскрытии внешних элементов конструкции корабля после его отделения от третьей ступени ракеты, и только после этого успокаивается. Радиаторы ядерного буксира будут намного сложнее, сказал Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что у «Роскосмоса» нет средств для создания новой перспективной транспортной системы — космического ядерного буксира «Зевс», хотя проект помог бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли.

