Рогозин рассказал, как российские космонавты будут обслуживать «Зевса»

Российские космонавты при подлете с Российской орбитальной служебной станции (РОСС) к ядерному буксиру «Зевс» смогут не только наблюдать за его раскрытием, но и в случае необходимости вмешиваться в этот процесс, работая в открытом космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

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«Во время внекорабельной деятельности они должны будут починить, устранить эту неполадку. Это важнейшая задача для экипажа», — заявил он. Глава госкорпорации также напомнил о том, что при запусках пилотируемых и грузовых кораблей к МКС всегда ждет доклада о раскрытии внешних элементов конструкции корабля после его отделения от третьей ступени ракеты, и только после этого успокаивается. Радиаторы ядерного буксира будут намного сложнее, сказал Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что у «Роскосмоса» нет средств для создания новой перспективной транспортной системы — космического ядерного буксира «Зевс», хотя проект помог бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КосмосРоскосмосДмитрий Рогозин
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