Рогозин раскрыл информацию о «русском Илоне Маске»
В нашей стране уже появился «русский Илон Маск», выразил уверенность глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вовремя Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно появится», - заявил Рогозин.
Ранее глава компании SpaceX Илон Маск назвал советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева великолепным.
«Он был великолепен», - написал Маск по-русски в Twitter.
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