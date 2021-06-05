Рогозин раскрыл информацию о «русском Илоне Маске»

В нашей стране уже появился «русский Илон Маск», выразил уверенность глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вовремя Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно появится», - заявил Рогозин.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск назвал советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева великолепным.

«Он был великолепен», - написал Маск по-русски в Twitter.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияИлон МаскДмитрий РогозинРогозин
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