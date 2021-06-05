Рогозин раскрыл информацию о «русском Илоне Маске»

Владимир Путин спрогнозировал открытие границ в сентябре Выплату к учебному году в 10 тысяч рублей получат более 20 млн школьников Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах NASA готово обсуждать с Россией планы по совместному исследованию Венеры День эколога отмечается сегодня 5 июня