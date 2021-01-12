Маск назвал советского конструктора Королева «великолепным»

40% сделавших прививку от Covid‑19 в Москве старше 60 лет Для заезда в гостиницы Подмосковья с 13 января не понадобится ПЦР-тест Еще пять территорий бывших столичных промзон будут реорганизованы Более 30 тыс москвичей поучаствуют в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников