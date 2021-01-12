Маск назвал советского конструктора Королева «великолепным»
Глава компании SpaceX Илон Маск назвал советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева великолепным.
«Он был великолепен», - написал Маск по-русски в Twitter.
Ранее «Роскосмос» напомнил во вторник о праздновании дня рождения советского конструктора. 12 января Сергею Королеву исполнилось бы 114 лет.
Под руководством Королева в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек и впервые совершен выход человека в открытый космос, первая автоматическая станция достигла Луны.
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