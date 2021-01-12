Маск назвал советского конструктора Королева «великолепным»

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева великолепным.

«Он был великолепен», - написал Маск по-русски в Twitter.

Маск решил избавиться от богатства ради заселения Марса

Ранее «Роскосмос» напомнил во вторник о праздновании дня рождения советского конструктора. 12 января Сергею Королеву исполнилось бы 114 лет.

Под руководством Королева в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек и впервые совершен выход человека в открытый космос, первая автоматическая станция достигла Луны.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:Илон Маск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры