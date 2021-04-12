России нужен свой Илон Маск для развития космической индустрии – астронавт Романенко

Аэрокосмической отрасли России не хватает талантливого маркетолога, готового привлечь массовый интерес к индустрии и частные инвестиции, похожего на американского предпринимателя, основателя «SpaceX» Илона Маска, рассказал в своем Instagram космонавт и Герой России Роман Романенко.

Он призвал не сравнивать SpaceX и Роскосмос, хотя бы потому, что компания Маска финансируется из бюджета NASA, финансовые ресурсы которого несопоставимы с Роскосмосом.

День космонавтики отмечают в мире 12 апреля. В этом году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю.

