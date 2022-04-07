Рогозин пригрозил увольнением за срыв импортозамещения

Группа директоров предприятий ракетно-космической отрасли допускает срыв сроков работ по импортозамещению, если они не сделают выводы, то могут быть уволены. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Это нож в спину нашей ракетно-космической отрасли», - приводит ТАСС слова Рогозина.

Он отметил, что директора предприятий разделились на группы. Так, некоторые перестраиваются под новые условия и работают с опережением, а некоторые «работают по старинке, что является неприемлемым».

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что отказ Роскосмоса от поставок в США ракетных двигателей не станет чувствительным для американской авиакосмической отрасли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоскосмосИмпортозамещениеРоссия
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