Рогозин пригрозил увольнением за срыв импортозамещения
Группа директоров предприятий ракетно-космической отрасли допускает срыв сроков работ по импортозамещению, если они не сделают выводы, то могут быть уволены. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Это нож в спину нашей ракетно-космической отрасли», - приводит ТАСС слова Рогозина.
Он отметил, что директора предприятий разделились на группы. Так, некоторые перестраиваются под новые условия и работают с опережением, а некоторые «работают по старинке, что является неприемлемым».
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что отказ Роскосмоса от поставок в США ракетных двигателей не станет чувствительным для американской авиакосмической отрасли.
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