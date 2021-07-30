Рогозин пригласил Илона Маска в Россию
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что ждет гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска в России.
«Я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает», - сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».
Глава «Роскосмоса» отметил, что сам не может прилететь в США из-за санкций, но был бы рад встрече. По его словам, визит в РФ главы NASA Билла Нельсона запланирован на предстоящую осень.
Накануне Маск поздравил Рогозина с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» с Международном космической станцией.
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