Рогозин пригласил Илона Маска в Россию

«Я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает», - сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Глава «Роскосмоса» отметил, что сам не может прилететь в США из-за санкций, но был бы рад встрече. По его словам, визит в РФ главы NASA Билла Нельсона запланирован на предстоящую осень.

Накануне Маск поздравил Рогозина с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» с Международном космической станцией.

