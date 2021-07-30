Рогозин объяснил незапланированное включение двигателей модуля «Наука»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал причину незапланированного включения двигателей многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», который накануне пристыковался к Международной космической станции (МКС).

По словам главы госкорпорации, после стыковки «люди в каком-то смысле расслабились».

«Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Напомним, модуль «Наука» был запущен 21 июля с космодрома Байконур. В четверг 29 июля МЛМ успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами и российских космонавтов.

В тот же день стало известно о незапланированном включении двигателей модуля, вскоре их удалось отключить. Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев объяснил включение кратковременным сбоем программного обеспечения.

