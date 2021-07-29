Илон Маск поздравил Рогозина со стыковкой модуля «Наука» с МКС

Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поздравил руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» с Международном космической станцией.

«Поздравляю!» - написал Макс в Твиттере.

Рогозин поблагодарил Маска и пожелал ему всего наилучшего.

Модуль «Наука» был запущен 21 июля с космодрома Байконур. В четверг 29 июля модуль успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами и российских космонавтов.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РоскосмосКосмосДмитрий Рогозин
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