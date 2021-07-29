Илон Маск поздравил Рогозина со стыковкой модуля «Наука» с МКС
Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поздравил руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» с Международном космической станцией.
«Поздравляю!» - написал Макс в Твиттере.
Рогозин поблагодарил Маска и пожелал ему всего наилучшего.
Thank you very much! And all the best to you, Elon!@elonmusk https://t.co/SLStSWnz3f— РОГОЗИН (@Rogozin) July 29, 2021
Модуль «Наука» был запущен 21 июля с космодрома Байконур. В четверг 29 июля модуль успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами и российских космонавтов.
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