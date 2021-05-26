Рогозин предложил главе NASA приехать на переговоры в Россию

Он назвал Нельсона «уважаемым и заслуженным человеком». «Буду рад с ним познакомиться. Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсуждать все вопросы нашего сотрудничества в космосе», — написал глава «Роскосмоса».

Ранее Нельсон подтвердил приверженность эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Нельсон заявил об этом на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

