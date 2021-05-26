Рогозин предложил главе NASA приехать на переговоры в Россию

Глава NASA Билл Нельсон может приехать в Россию на переговоры с «Роскосмосом», написал глава российской корпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

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Он назвал Нельсона «уважаемым и заслуженным человеком». «Буду рад с ним познакомиться. Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсуждать все вопросы нашего сотрудничества в космосе», — написал глава «Роскосмоса».

Ранее Нельсон подтвердил приверженность эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Нельсон заявил об этом на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:NASAРоскосмосДмитрий Рогозин
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