Сенаторы утвердили кандидатуру Нельсона на пост директора NASA

Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Билла Нельсона на должность руководителя NASA, сообщает РИА Новости.

Кандидат в главы NASA заявил о приверженности дальнейшей эксплуатации МКС

Американский президент Джо Байден внес кандидатуру 78летнего Нельсона на утверждение в Сенат в марте. В ближайшее время его приведут к присяге.

Ранее Нельсон подтвердил приверженность эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Нельсон заявил об этом на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:НасаКонгресс США
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