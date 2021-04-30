Сенаторы утвердили кандидатуру Нельсона на пост директора NASA
30 апреля 202101:30
Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Билла Нельсона на должность руководителя NASA, сообщает РИА Новости.
Американский президент Джо Байден внес кандидатуру 78летнего Нельсона на утверждение в Сенат в марте. В ближайшее время его приведут к присяге.
Ранее Нельсон подтвердил приверженность эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Нельсон заявил об этом на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru