Сенаторы утвердили кандидатуру Нельсона на пост директора NASA

Американский президент Джо Байден внес кандидатуру 78летнего Нельсона на утверждение в Сенат в марте. В ближайшее время его приведут к присяге.

Ранее Нельсон подтвердил приверженность эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Нельсон заявил об этом на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

