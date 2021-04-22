Кандидат в главы NASA заявил о приверженности дальнейшей эксплуатации МКС
Претендент на должность главы NASA Билл Нельсон подтвердил приверженность эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.
Нельсон заявил об этом на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США. Агентство отмечает, что президент США Джо Байден предложил Нельсона на пост главы NASA в марте текущего года.
Обсуждение сроков эксплуатации МКС началось с подачи сенатора от штата Техас Теда Круза. Он уточнил, намерен ли Нельсон эксплуатировать станцию "по 2030-й включительно", до тех пор, пока это не станет угрожать безопасности астронавтов.
Нельсон утвердительно ответил на эти вопросы и высоко оценил научные разработки, ведущиеся на борту станции. По словам специалиста, благодаря этому в США смогли более успешно применять ряд лекарств, в том числе препарат Keytruda в борьбе с раковыми опухолями. Кроме того, он напомнил о необходимости международного сотрудничества в космической сфере.
Нельсон поблагодарил Круза за помощь в разработке законодательной базы для продолжения космических исследований на МКС. По его словам, сенаторы сумели "обеспечить преемственность" в сфере космических исследований США.
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