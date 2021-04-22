Кандидат в главы NASA заявил о приверженности дальнейшей эксплуатации МКС

Обсуждение сроков эксплуатации МКС началось с подачи сенатора от штата Техас Теда Круза. Он уточнил, намерен ли Нельсон эксплуатировать станцию "по 2030-й включительно", до тех пор, пока это не станет угрожать безопасности астронавтов.

Нельсон утвердительно ответил на эти вопросы и высоко оценил научные разработки, ведущиеся на борту станции. По словам специалиста, благодаря этому в США смогли более успешно применять ряд лекарств, в том числе препарат Keytruda в борьбе с раковыми опухолями. Кроме того, он напомнил о необходимости международного сотрудничества в космической сфере.

Нельсон поблагодарил Круза за помощь в разработке законодательной базы для продолжения космических исследований на МКС. По его словам, сенаторы сумели "обеспечить преемственность" в сфере космических исследований США.

