Рогозин: около 30 пусков ракет намерен провести «Роскосмос» в 2022 году
Около 30 запусков намерен провести в 2022 году «Роскосмос», заявил его глава Дмитрий Рогозин, сообщает «Интерфакс». По его словам, более точное число трудно назвать, так как программа будет ещё корректироваться.
«Мы исходим из того, что часть пусков может не состояться», - отметил руководитель госкорпорации.
Рогозин напомнил, что в 2021 году «Роскосмос» провёл 25 запусков на околоземную орбиту. 14 были произведены с космодрома «Байконур», пять с «Восточного» и ещё один – с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Всего с помощью российских носителей отправлено в космос 340 космических аппаратов разного назначения.
Ранее Рогозин заявил, что ожидает «пусковой бум» в мире в 2025-2026 годах.
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