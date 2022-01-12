Рогозин: около 30 пусков ракет намерен провести «Роскосмос» в 2022 году

«Мы исходим из того, что часть пусков может не состояться», - отметил руководитель госкорпорации.

Рогозин напомнил, что в 2021 году «Роскосмос» провёл 25 запусков на околоземную орбиту. 14 были произведены с космодрома «Байконур», пять с «Восточного» и ещё один – с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Всего с помощью российских носителей отправлено в космос 340 космических аппаратов разного назначения.

Ранее Рогозин заявил, что ожидает «пусковой бум» в мире в 2025-2026 годах.

