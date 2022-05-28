Заключительные испытания станции «Луна-25» начались в России
Автоматическая станция «Луна-25» проходит заключительные испытания, затем будет принято решение о сроках запуска. Об этом заявил завотделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
«Сейчас проходят заключительные испытания в соответствии с графиком работ. Решение по запуску будет принято после завершения программы испытаний», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.
По данным источника агентства в ракетно-космической отрасли, решение по срокам запуска могут принять в конце июня.
«Луна-25» должна возобновить отечественную лунную программу, став первым в современной истории страны российским аппаратом на естественном спутнике планеты. Планировалось, что миссию запустят летом 2022 года, однако в Роскосмосе заявляли, что отправка «Луны-25» должна состояться до конца сентября.
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