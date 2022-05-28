Заключительные испытания станции «Луна-25» начались в России

Автоматическая станция «Луна-25» проходит заключительные испытания, затем будет принято решение о сроках запуска. Об этом заявил завотделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

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«Сейчас проходят заключительные испытания в соответствии с графиком работ. Решение по запуску будет принято после завершения программы испытаний», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

По данным источника агентства в ракетно-космической отрасли, решение по срокам запуска могут принять в конце июня.

«Луна-25» должна возобновить отечественную лунную программу, став первым в современной истории страны российским аппаратом на естественном спутнике планеты. Планировалось, что миссию запустят летом 2022 года, однако в Роскосмосе заявляли, что отправка «Луны-25» должна состояться до конца сентября.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:Луна
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