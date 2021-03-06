Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек в России
Глава госкорпарации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поблагодарил Соединенные Штаты Америки за их «пинок» - демпинг на рынке пусковых услуг, который побудил Россию сократить затраты на пуски отечественной компании. Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.
«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело - в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса"», - написал глава госкорпорации.
«И за это нужно партнёрам сказать спасибо», - отметил Рогозин.
Таким образом Рогозин прокомментировал новость о росте стоимости пусковых услуг NASA по доставке грузов на Международную космическую станцию с Земли и обратно после того, как рынок «зачистили от всех неамериканских конкурентов».
Ранее Рогозин заявил, что строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно, поскольку каждая ракета требует собственного стартового комплекса. По словам главы госкорпорации Роскосмос, космодром будет развиваться всегда.
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