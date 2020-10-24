Рогозин отправил в отставку главу дирекции космодрома «Восточный»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома "Восточный"» Евгения Рогозу. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации в Twitter.

Глава космодрома Восточный арестован на два месяца

«(...) решением Дмитрия Рогозина был уволен генеральный директор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Евгений Рогоза», - говорится в сообщении.

Ранее в субботу арестован на 2 месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу руководитель космодрома Восточный - директор космического центра «Восточный» филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Роман Бобков.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН высказал мнение, что сжатые сроки и грандиозный объем работ, которые заложены в проект «Восточного», изначально способствовали расцвету коррупции на объекте. Масштабы стройки и сжатые сроки позволяют «при проектировании объектов закладывать определенные работы, которые тяжелее контролировать и которые позволяют совершать хищения», - сказал собеседник НСН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: Глеб Щелкунов / "Коммерсантъ"
ТЕГИ:Космодром ВосточныйРоскосмосРогозинДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры