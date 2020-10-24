Рогозин отправил в отставку главу дирекции космодрома «Восточный»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома "Восточный"» Евгения Рогозу. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации в Twitter.
«(...) решением Дмитрия Рогозина был уволен генеральный директор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Евгений Рогоза», - говорится в сообщении.
Ранее в субботу арестован на 2 месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу руководитель космодрома Восточный - директор космического центра «Восточный» филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Роман Бобков.
Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН высказал мнение, что сжатые сроки и грандиозный объем работ, которые заложены в проект «Восточного», изначально способствовали расцвету коррупции на объекте. Масштабы стройки и сжатые сроки позволяют «при проектировании объектов закладывать определенные работы, которые тяжелее контролировать и которые позволяют совершать хищения», - сказал собеседник НСН.
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