Глава космодрома Восточный арестован на два месяца
Глава космодрома Восточный - директор космического центра «Восточный» филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Роман Бобков арестован на 2 месяца. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу. Об этом сообщает Благовещенский городской суд.
«Суд избрал меру пресечения директору филиала АО "ЦЭНКИ" - Космический центр "Восточный"<...>, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 285, части 4 статьи 33, частью 2 статьи 292 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, подстрекательство к служебному подлогу)<...> в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 декабря 2020 года», - сказано в официальном сообщении.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Амурской области. Расследование находится на начальной стадии – сотрудники следствия ведут сбор доказательств и их закрепление.
По данным газеты «Коммерсант», выдвинуто обвинение против Бобкова и главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева за махинации со сдачей водозаборных сооружений на космодроме Восточный.
«Вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым господин Бобков обвиняется в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений для Восточного. Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей», - уточняет издание.
Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН высказал мнение, что сжатые сроки и грандиозный объем работ, которые заложены в проект «Восточного», изначально способствовали расцвету коррупции на объекте. Масштабы стройки и сжатые сроки позволяют «при проектировании объектов закладывать определенные работы, которые тяжелее контролировать и которые позволяют совершать хищения», - сказал собеседник НСН.
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