На «Восточном» украли еще четверть миллиарда

По версии следствия, с ноября прошлого года по май нынешнего руководство предприятия, исполнявшего госконтракт по строительству одного из объектов космодрома, представляло подложные финансово-хозяйственные документы о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые на самом деле не исполнялись. По этим документам было перечислено более 240 млн рублей.

О новых случаях воровства на стройплощадке «Восточного» стало известно буквально через десять дней после того, как президент Владимир Путин на совещании с членами правительства выразил возмущение непрекращающимися хищениями.

«Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует».

Коррупционные возможности при строительстве «Восточного» были заложены изначально – такое мнение высказал в эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал. Масштабы стройки и сжатые сроки позволяют «при проектировании объектов закладывать определенные работы, которые тяжелее контролировать и которые позволяют совершать хищения», - сказал собеседник НСН. Он видит на стройплощадке два типа компаний-подрядчиков. Первые готовы работать «за репутацию», чтобы в дальнейшем использовать ее для участия в других проектах. Вторые приходят ловить рыбу в мутной воде, - полагает Виктор Цымбал.

«Компании, которые участвовали в строительстве, во многом использовали даже свои внутренние резервы и ресурсы для того, чтобы построить данный объект, чтобы потом уже использовать его как репутационный и участвовать уже в других, более масштабных тендерах и зарабатывать уже где-то на другом месте. И – пример других компаний, которые пришли на объект не зарабатывать репутацию, не выкладываться, не получать какой-то результат, а в мутной воде поймать какую-то рыбку».

Из примерно ста миллиардов, ассигнованных на строительство «Восточного», украдет практически каждый десятый рубль. По данным Генпрокуратуры РФ, ущерб от хищений при строительстве оценивается в 11 млрд рублей. Это уже не рыбка, а целый кашалот…

