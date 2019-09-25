«Союз МС-15» успешно состыковался с МКС

Российский космический корабль "Союз МС-15" с экипажем из трех человек прибыл на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщает РИА Новости, стыковка корабля со станцией прошла успешно в автоматическом режиме. Отмечается, что в 00.45 (мск) будет открыт люк для перехода экипажа на станцию.

По данным агентства, на МКС в первый раз с 2015 года окажется 9 человек вместо стандартных 6. В составе прибывшего экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Ранее сообщалось, что с 25 сентября жители столичного региона смогут наблюдать на небе Международную космическую станцию невооруженным глазом.

