«Союз МС-15» успешно состыковался с МКС
Российский космический корабль "Союз МС-15" с экипажем из трех человек прибыл на Международную космическую станцию (МКС).
Как сообщает РИА Новости, стыковка корабля со станцией прошла успешно в автоматическом режиме. Отмечается, что в 00.45 (мск) будет открыт люк для перехода экипажа на станцию.
По данным агентства, на МКС в первый раз с 2015 года окажется 9 человек вместо стандартных 6. В составе прибывшего экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Ранее сообщалось, что с 25 сентября жители столичного региона смогут наблюдать на небе Международную космическую станцию невооруженным глазом.
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